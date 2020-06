Bắt đối tượng chuyên mua ma túy về chia nhỏ bán cho con nghiện

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án TL0620, bắt Võ Văn Cảnh - một đối tượng chuyên mua ma túy về chia nhỏ bán cho các con nghiện.

Dẫn giải Võ Văn Cảnh về cơ quan Công an

Vào khoảng 9h30 phút ngày 12/6, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Can Lộc) phối hợp với Công an xã Thiên Lộc bắt quả tang Võ Văn Cảnh (SN 1971, trú tại xã thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, Can Lộc) đang có hành vi bán ma túy cho Nguyễn Văn Toàn (SN 1970, trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) tại nhà riêng của Cảnh.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói methamphetamine có khối lượng 1,3g được cất giấu trong người Cảnh và 2 gói methamphetamine khối lượng 3,75g và 3,3g được cất giấu xung quanh nhà Cảnh.

Qua đấu tranh, Võ Văn Cảnh thừa nhận, bản thân đã sử dụng ma túy từ nhiều năm nay, không có công ăn việc làm ổn định.

Vào sáng ngày 12/6, Cảnh đến khu vực thị trấn Đức Thọ, mua ma túy từ một đối tượng sau đó mang về nhà của mình chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Được biết, Võ Văn Cảnh chuyên bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn và thường tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy luôn tại nhà. Đây là đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an.

Võ Văn Cảnh từng có 2 tiền án về tội đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, vừa mới ra tù vào tháng 2/2018.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thanh Ngà – Anh Cường