Bắt đối tượng cộm cán, tàng trữ ma túy đá ở Hương Khê

Công an huyện Hương Khê vừa chuyển hồ sơ vụ án đối tượng Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, trú tại trị trấn Hương Khê) tàng trữ trái phép 116,0581 gam ma túy đá cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Video: Lực lượng chức năng khám xét xe của đối tượng

Khoảng 15h ngày 7/11/2022, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh, Công an thị trấn Hương Khê tiến hành kiểm tra hành chính Nguyễn Phi Hùng khi đối tượng đang đi bộ trên trục đường nội thị thuộc TDP 1, thị trấn Hương Khê.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Hùng vứt xuống hành lang đường 7 đoạn ống nhựa màu đen, bên trong mỗi ống có chứa hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Nguyễn Phi Hùng từng lĩnh án 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường

Tiến hành khám xét trên người đối tượng, cơ quan công an phát hiện thêm 1 ống nhựa màu hồng và 1 ống nhựa màu xanh nối lại với nhau, bên trong có chứa một số hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Lực lượng công an đã đưa đối tượng Hùng cùng toàn bộ tang vật có liên quan về trụ sở Công an thị trấn Hương Khê lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Hùng, phát hiện thêm một số ống nhựa, túi ni lông bên trong chứa hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Hùng

Theo Trung tá Nguyễn Kim Khoa - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Hương Khê, kết quả trưng cầu giám định cho thấy, các hạt tinh thể màu trắng nói trên là ma túy đá, có trọng lượng là 116,0581 gam.

Công an huyện Hương Khê đã lập hồ sơ vụ án chuyển Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, năm 2014, đối tượng Nguyễn Phi Hùng lĩnh án 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; năm 2020 bị xử lý hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Đức Quyền