Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại các cửa hàng tạp hóa

Trước tình trạng mất trộm thùng bia, nước ngọt tại các cửa hàng tạp hóa, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đưa ra khuyến cáo nhằm nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm cho các hộ dân.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm ở hiệu tạp hóa là Phan Đăng Lương (SN 2000, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh).

Vào lúc 7h30 phút ngày 27/7, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn nhận được đơn trình báo của chị L.T.T. (SN 1978, trú tại thôn Đông Tiến) về việc cửa hàng tạp hóa của gia đình chị bị kẻ gian lấy trộm 1 thùng bia nhãn hiệu Huda và 1 thùng nước ngọt.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua việc truy xuất dữ liệu trên hệ thống camera an ninh và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đã nắm rõ di biến động của đối tượng, đồng thời phối hợp với công an một số xã lân cận như Thạch Đài, Việt Tiến để tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ.

Công an xã thông tin về đối tượng để các chủ hộ kinh doanh nhận diện, nâng cao cảnh giác.

Chưa đầy 1 ngày, đến chiều 27/7, lực lượng chức năng đã xác định thủ phạm là Phan Đăng Lương (SN 2000, trú tại TDP Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Bước đầu, đối tượng khai nhận, lợi dụng sơ hở của các chủ cửa hàng tạp hóa, trong thời gian từ ngày 15/3 đến 27/7 đã thực hiện 13 vụ trộm tại nhiều địa bàn gồm: Lưu Vĩnh Sơn (3 vụ), Thạch Đài (3 vụ), Tân Lâm Hương (1 vụ), Việt Tiến (4 vụ), Thạch Ngọc (1 vụ), Thạch Khê (1 vụ) với tổng số tài sản gồm 32 thùng bia và 1 thùng nước ngọt.

Hiện, Công an xã Lưu Vĩnh Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sau các vụ trộm bia liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Thạch Hà, anh Đoàn Trọng Đại - chủ cửa hàng tạp hóa Hoa Đại (thôn Lộc Ân, xã Lưu Vĩnh Sơn) đã sắp xếp vị trí các thùng bia vào góc khuất.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết: “Chỉ trong thời gian ngắn nhưng Phan Đăng Lương đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp bia, nước ngọt tại các cửa hàng tạp hóa. Nhiều hộ kinh doanh hàng tạp hóa lơ là, thiếu cảnh giác và đa phần còn e ngại việc trình báo công an do tài sản bị mất trộm có giá trị không lớn. Tuy nhiên, điều này vô tình tạo điều kiện cho đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội".

Công an xã Lưu Vĩnh Sơn tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Vì vậy, theo Trưởng Công an xã, bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, nâng cao tinh thần cảnh giác, bà con cần tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Khi phát hiện đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc công an xã.

