Bắt đối tượng giấu 16kg thuốc nổ trong cốp xe máy

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ Nguyễn Bá Tân (SN 1969, trú tại thôn Thanh Long, xã Đỉnh Bàn, Thạch Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất nổ.

Số thuốc nổ được giấu trong cốp xe máy.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, vào khoảng 19h45 ngày 1/12/2020, Công an huyện Thạch Hà phát hiện Nguyễn Bá Tân đang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe máy của Nguyễn Bá Tân có giấu 16 kg thuốc nổ.

Nguyễn Bá Tân cùng tang vật bị bắt giữ

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ, để sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Hồ Quang