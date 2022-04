Bắt đối tượng tàng trữ thuốc lá “lạ”, chứa chất kích thích và gây ảo giác

9 học sinh ở Quảng Ninh bị ngộ độc do cùng ăn chung 1 gói kẹo (màu xanh, có in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ) do 1 học sinh trong lớp mang đến lớp. Thông tin ban đầu cho thấy cả 9 học sinh dương tính ma túy (THC-cần sa).