Bắt đối tượng trốn truy nã từ Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 tháng trốn nã vào TP Hồ Chí Minh, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1979, trú tại TDP 6, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ.

Công an huyện Thạch Hà vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường - đối tượng bị truy nã về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 25/5/2021, Nguyễn Mạnh Cường đã bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt tù cho hưởng án treo tại địa phương về tội “Đánh bạc”. Là đối tượng đang chấp hành án nhưng vào ngày 30/3/2022, Cường tiếp tục tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bài ba cây cùng với 10 đối tượng khác tại nghĩa trang Đồng Mồ, thuộc TDP 6, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.

Ngày 8/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường về tội “Đánh bạc”. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Ngày 14/7/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường khi đang lẩn trốn tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng đã bị áp giải về Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.​

Việt Anh