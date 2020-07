Bắt đối tượng vận chuyển 2 cá thể rắn hổ mang chúa nặng 3,4 kg

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với: Hoàng Quý Sửu và Bùi Quang Hóa (cùng quê Quảng Bình) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.