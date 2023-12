Bắt giam 2 đối tượng buôn bán, tàng trữ hơn 87kg pháo

Cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Duy Dũng (ở Quảng Trị) về tội “Buôn bán hàng cấm”, Nguyễn Viết Huế (ở Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Duy Dũng (SN 1991, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Viết Huế (SN 1986, trú tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Các đối tượng: Bùi Duy Dũng (thứ 2 từ trái sang) và Nguyễn Viết Huế cùng toàn bộ tang vật bị thu giữ.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 12/12/2023, trên tuyến QL1A đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô BKS 38H-019.09 kéo theo rơ mooc BKS 38R-016.24, phát hiện trên ca bin xe có 2 hộp pháo hóa loại 49 quả và 2 bịch pháo bi.

Qua đấu tranh, Nguyễn Viết Huế là phụ xe ô tô trên đã thừa nhận số pháo này do mình mua về để sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huế ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, lực lượng công an thu thêm 5 hộp pháp hoa loại 49 và 36 quả với tổng trọng lượng 11,54kg. Toàn bộ số pháo này, Huế mua về cất trữ.

Tại cơ quan công an, Huế khai nhận toàn bố số pháo trên mua của Bùi Duy Dũng (trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Từ lời khai của Huế, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh, qua đó xác định được tại nhà Dũng đang cất giấu số lượng lớn pháo.

Ngày 15/12, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Duy Dũng tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và đã thu giữ tổng cộng 75,5kg pháo hoa các loại.

Dẫn giải các đối tượng phục vụ điều tra, xét hỏi.

Qua đấu tranh, Bùi Duy Dũng đã thừa nhận mua số pháo trên từ một đối tượng không quen biết để về cất giấu trong nhà, khi có người mua thì đem bán kiếm lời.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Duy Dũng về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Viết Huế về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Video: Bắt giam 2 đối tượng buôn bán, tàng trữ hơn 87kg pháo

Anh Cường - Đức Quang