Bắt giam 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt giam 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 1996, trú tại TDP 8, thị trấn Xuân An) và Phan Xuân Cường (SN 1998, trú tại thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm...

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 22h ngày 21/7/2020, tại đường tỉnh 546, thuộc địa phận thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ, Công an huyện Nghi Xuân đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Tâm và Phan Xuân Cường đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,3654g Methamphetamine.

...và Phan Xuân Cường tại Công an huyện Nghi Xuân

Tại cơ quan CSĐT, Tâm và Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người không quen biết ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An về sử dụng.

Được biết, Tâm và Cường là 2 đối tượng nghiện ma túy.

Phiên tòa xét xử Phan Xuân Cường vào ngày 26/6/2019.

Điều đáng nói là, ngày 26/6/2019, Phan Xuân Cường từng bị TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt 7 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tâm và Phan Xuân Cường về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoài Nam