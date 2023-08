Bắt giam đối tượng ở Kỳ Anh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Luân về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối tượng Hoàng Văn Luân (ngoài cùng bên trái) thường xúi giục, tổ chức cho người dân trên địa bàn Hà Tĩnh khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Ảnh cắt từ một đoạn clip do cơ quan công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Văn Luân (SN 1988, trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh) là đối tượng thường xuyên xúi giục, kích động, lôi kéo, tổ chức cho người dân trên địa bàn Hà Tĩnh khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Từ năm 2018 đến nay, Hoàng Văn Luân đã nhiều lần đầu đơn lôi kéo người dân Hà Tĩnh khiếu kiện với 18 lượt đoàn, 981 lượt người đi khiếu kiện ở xã, huyện, tỉnh và Trung ương gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Ngày 25/11/2019, Hoàng Văn Luân bị Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng bằng hình thức cảnh cáo.

Hôm nay (23/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Luân về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ Luật hình sự.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

T.L