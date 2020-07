Bắt khẩn cấp đối tượng chém công an viên nhập viện ở Hà Tĩnh

Công an huyện Nghi Xuân vừa bắt khẩn cấp Phan Văn Thương (SN 1992, trú tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phan Văn Thương khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, vào hồi 18h30’ ngày 5/7/2020, Công an xã Xuân Thành nhận được tin báo của ông Đậu Xuân Báo (SN 1965, trú tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành): vào thời gian trên, do mâu thuẫn cá nhân nên con trai ông là Đậu Thành Công (SN 2003) bị hai anh em ruột là Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997, trú cùng thôn) dùng đá ném vào người, dùng dao đuổi chém.

Ngôi nhà của Phan Văn Thương - nơi xảy ra vụ việc

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thành đã đến hiện trường ghi nhận sự việc, làm việc với những người có liên quan.

Sau khi xác định, Thương và Mạnh là 2 đối tượng liên quan đến vụ việc, Công an xã Xuân Thành do Phó Trưởng Công an xã Phan Mạnh Hùng cùng 2 công an viên là Phạm Trung Kiền (SN 1957) và Đặng Quang Trung (SN 1969) đã đến nhà đối tượng Thương để gửi giấy mời lên trụ sở Công an xã làm việc.

Anh Kiền đang điều trị tại Bệnh viện 115 (TP Vinh - Nghệ An)

Lúc này, trong nhà có Thương, Mạnh và ông Phan Thanh Sương (SN 1964, là bố đẻ của Thương và Mạnh).

Tại đây, các đối tượng không những không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục, chửi bới, ném đá, dùng hung khí đuổi đánh lực lượng công an.

Đặc biệt, đối tượng Thương dùng dao chém anh Kiền đứt gân chân, mẻ xương chân; hai anh Hùng và Trung bị các đối tượng ném đá vào người bị thương phần mềm.

Cán bộ Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh xem xét, xác định các vết thương, tổn hại sắc khỏe của anh Kiền tại Bệnh viện 115

Nhận được tin báo của Công an xã, Công an huyện Nghi Xuân đã huy động, triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường đưa những người bị thương đi cấp cứu; tuyên truyền, vận động, khống chế, bắt giữ đối tượng Thương đang cố thủ trong nhà; đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng Thương và đối tượng Mạnh đang bỏ trốn.

Công an huyện Nghi Xuân đang tập trung thu thập chứng cứ, tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Chiều nay (6/7), Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân đến thăm hỏi, động viên anh Phạm Trung Kiền tại Bệnh viện 115 và trao quà hỗ trợ anh Phạm Trung Kiền.

Theo Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Quang Thành: "Đây là những đối tượng côn đồ hung hãn xem thường pháp luật, vì vậy, cơ quan công an sẽ điều tra khẩn trương và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm. Công an huyện cũng đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét giải, quyết quyền lợi cho công an viên bị đối tượng hành hung khi đang thực thi nhiệm vụ”.

Hoài Nam