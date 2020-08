Bắt quả tang 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Nghi Xuân

Vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay (26/3), Phòng Cảnh sát ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đột kích kiểm tra quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, phát hiện, bắt giữ 76 đối tượng sử dụng chất ma túy.