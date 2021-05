Bắt quả tang 8 đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke giữa mùa dịch

Ngày 8/5, Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng trong vụ “bay lắc” tại quán karaoke Duy Tùng ở thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động.

Các đối tượng bị bắt quả tang dương tính với ma tuý.

Trước đó, khoảng 2h30’ ngày 7/5, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Công an huyện Sơn Động phát hiện, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Duy Tùng do Đào Duy Tùng (SN 1983, ở xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) làm chủ, hoạt động quá giờ quy định.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện tại phòng hát không số, tầng 1 có 8 khách hát bật nhạc âm lượng lớn, đang nhảy múa, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã yêu cầu test nhanh chất ma túy, kết quả 8 khách hát dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra trên xe ô tô của các khách hát phát hiện 6 viên nén màu hồng, 6 viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp. Tổ công tác tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở và 8 đối tượng về trụ sở Công an huyện Sơn Động để tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo P.A/CAND