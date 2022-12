Bắt quả tang đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng Hà Tĩnh ghi nhận trên máy cày tự chế của B.V.Đ. có 1,3m3 cát khai thác trái phép từ sông Ngàn Sâu.

Đối tượng B.V.Đ. dùng máy cày tự chế khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu.

Lúc 9h30 ngày 28/11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện 1 máy cày tự chế đang có hành vi hút cát từ lòng sông lên phương tiện.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác ghi nhận trên phương tiện đang có khoảng 1,3m3 cát. Chủ phương tiện là B.V.Đ. (SN 1983, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) không xuất trình được giấy phép khai thác được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an xã Hương Trạch để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sà lan chở 60m3 cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào ngày 9/11, trên tuyến sông Nghèn, đoạn qua xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cũng phát hiện sà lan mang BKS HT-1121 do T.Q. (SN 1973, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển chở 60m3 cát.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ sà lan chở cát.

Quá trình kiểm tra, chủ sà lan không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc số lượng cát nói trên.

Tổ công tác của Đội CSGT đường thủy sau đó đã bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Can Lộc xử lý theo quy định của pháp luật.

N.K