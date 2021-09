Bắt sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa phát hiện sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa phận xã Xuân Hồng.

Lực lượng chức năng lập biên bản sự việc

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 2/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các xã Xuân Hồng, Xuân Lam và Đội Cảnh sát kinh tế ma tuý Công an huyện Nghi Xuân tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Lam. Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang sà lan do Nguyễn Tiến Quang (SN 1995, trú tại TDP La Giang, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) điều khiển, đang có hành vi khai thác cát trái phép tại thuỷ phận sông Lam, thuộc thôn 1, xã Xuân Hồng.

Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng cát được đối tượng Nguyễn Tiến Quang khai thác lên sà lan là 10m3. Hiện, Công an xã Xuân Hồng đang lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Theo Trưởng Công an xã Xuân Hồng - Văn Đình Thăng, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 vụ, 6 sà lan khai thác cát trái phép tại khu vực thôn 1 xã Xuân Hồng.

Hoài Nam