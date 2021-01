Bắt xe ô tô vận chuyển hơn 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

Hơn 5 tấn nầm lợn, gà cùng một số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng CSGT Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật.

Trung tá Lê Ngọc Sáng - Đội trưởng đội Cơ động dẫn đoàn, phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: vào khoảng 23 giờ, ngày 27/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cơ động dẫn đoàn, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tuần tra trên quốc lộ 1A, tại Km486 + 400 thuộc phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29C - 896.93 do Phan Văn Thiên (SN 1993, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Hơn 5 tấn thực phẩm gồm nầm, gà và một số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển bằng xe ô tô.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 5 tấn thực phẩm không có giấy tờ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: nầm lợn, gà, một số nội tạng động vật.

Số thực phẩm thu giữ hiện đang được bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Được biết, số hàng nói trên được vận chuyển từ một tỉnh phía Bắc đưa vào các tỉnh miền Trung tiêu thụ, khi đi qua địa bàn Hà Tĩnh thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đã được lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm, bàn giao số hàng nói trên cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

V.Hùng