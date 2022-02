Bắt xe tải vận chuyển 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc qua Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải chở 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, từ Nghệ An vào Quảng Bình tiêu thụ.

Phương tiện vận chuyển 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 22/2/2022, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh phát hiện trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) xe ô tô tải BKS 37H-005.28, do anh Hồ Phúc Thông (SN 1984, ở xã Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển, trên xe vận chuyển 5 thùng đựng: đuôi bò, đuôi lợn, chân lợn và các thực phẩm đông lạnh đã được sơ chế khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật.

Qua quá trình làm việc, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thực phẩm nêu trên. Theo lời khai của lái xe Hồ Phúc Thông, số thực phẩm này được thuê chở từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) về thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) tiêu thụ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hồng – Hiếu