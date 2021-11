Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra mắt mô hình camera an ninh mới

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh vừa ra mắt hệ thống “camera an ninh” mới, với 7 màn hình máy chủ, 120 mắt camera.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh ra mắt hệ thống “camera an ninh” mới.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng I tuyến tỉnh, được giao kế hoạch 800 giường bệnh, với 43 khoa phòng, 842 cán bộ, viên chức, người lao động. Mỗi ngày, bệnh viện có hàng ngàn người đến khám, chữa bệnh và người thân đến thăm bệnh nhân. Số người đi lại trong bệnh viện có nhiều thành phần, do vậy việc kiểm soát tình hình an ninh rất quan trọng.

Trước đó, năm 2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trang bị hệ thống camera ở các khoa phòng, hành lang, đường đi lối lại, các cổng ra, vào, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình ảnh thu được từ 120 mắt camera sẽ được hiển thị trên màn hình giám sát đặt tại Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đơn vị đã nâng cấp hệ thống “camera an ninh”, với 7 màn hình máy chủ, 120 mắt camera, hình ảnh thu được từ các vị trí sẽ được hiển thị trên màn hình giám sát đặt tại Phòng Công nghệ thông tin giúp kiểm soát toàn bộ hoạt động của bệnh viện.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc xảy ra các vụ việc, sẽ trích xuất hình ảnh theo dõi, báo cáo ban giám đốc, cơ quan công an, đội bảo vệ để xử lý kịp thời.

Tại buổi ra mắt mô hình camera an ninh mới, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao việc thực hiện các quy định về đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi ra mắt

Lãnh đạo Công an tỉnh giao Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục hướng dẫn Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ cũng như Nhân dân đến khám, chữa bệnh.

Trung Công