Bị CSGT Công an Hà Tĩnh kiểm tra đột xuất, lái xe chở gỗ không rõ nguồn gốc tăng tốc bỏ chạy

Trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL15 thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), các chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã truy bắt chiếc xe chở gỗ không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc.

Được biết, vào khoảng 14h30 ngày 12/12, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 38C-126.45 có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, bất ngờ tài xế tăng tốc độ điều khiển xe bỏ chạy. Kiên quyết không để chiếc xe vi phạm trốn thoát, tổ công tác đã bám theo, khi đến địa phận thôn 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà mới dừng được phương tiện.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số gỗ và bàn giao tang vật cho cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô tải có khoảng 4,4 m3 gỗ, gồm 24 thanh gỗ dài và 2 thanh gỗ tròn (loại gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 8).

Bước đầu làm việc với lái xe Đào Xuân Phượng (SN 1976), trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh, thì người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên.

Tiếp tục đấu tranh, lái xe khai nhận được một người đàn ông tên Cường trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh (chủ xe), bảo chở số gỗ trên từ thị trấn Hương Khê về TP Hà Tĩnh.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao phương tiện và số gỗ trên cho Công an huyện Thạch Hà điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 14h20 ngày 11/12, tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với Công an huyện Hương Khê, tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29D-521.46 do Nguyễn Văn Phong (SN 1992) trú tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) điều khiển.

Trên xe chở các loại thiết bị như: Kích thủy lực ô tô, miếng vá lốp ô tô, xe máy, van ốc, tất cả số hàng trên không có tem nhãn, không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vụ việc sau đó đã được giao cho Công an huyện Hương Khê xác minh, làm rõ.

