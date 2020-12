Bình luận sai sự thật, một cá nhân bị đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng

Nguyễn Hữu Chung (SN 1988), hộ khẩu thường trú tại thôn Hà Bắc, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng facebook cá nhân bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức.

Nguyễn Hữu Chung tại buổi làm việc với cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên.

Vào ngày khoảng 6h45phút ngày 28/12/2020, Nguyễn Hữu Chung sử dụng facebook cá nhân “Nguyễn Chung” đăng tải nội dung: “Giờ công an và giang hồ cùng lợi ích nhóm các bạn ak. Giang hồ bảo kê cho công an khi người dân bật lại công an. Công an chống lưng cho giang hồ làm loạn…” (Bình luận về vụ một tài xế hành hung khách đón xe buýt giữa trung tâm TP Hà Tĩnh).

Ngày 29/12/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành triệu tập Nguyễn Hữu Chung lên để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Chung thừa nhận nội dung bình luận là sai sự thật và cam kết gỡ thông tin trên, đăng tải bài viết đính chính lên trang facebook cá nhân của mình, không tái phạm và xin chấp hành các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung mà Nguyễn Hữu Chung đăng tải trên Facebook cá nhân vào ngày 28/12/2020.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Hữu Chung là sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ chức được quy định tại điểm a, khoản I, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để đề xuất Công an tỉnh xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu Chung.

B.T