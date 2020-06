Bỏ ôtô cùng 180kg pháo chạy trốn công an ở Hà Tĩnh

Khi bị lực lượng công an phát hiện, lợi dụng đêm vắng, Hoàng Bích (SN 1988) ở xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc – Hà Tĩnh) liền bỏ lại xe ô tô và gần 180kg pháo rồi chạy trốn.

Đối tượng Hoàng Bích và tang vật bị thu giữ

Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 21/6/2020, tại khu vực nghĩa trang thuộc thôn Đoài Duyệt, xã Vượng Lộc (Can Lộc), Công an huyện Can Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe ôtô mang BKS 38C - 138.44 do anh Hoàng Bích (SN 1988) trú tại xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe ôtô chở 100 hộp pháo, trọng lượng gần 180kg. Trong quá trình bắt giữ, lợi dụng đêm tối, Bích đã bỏ chạy nhưng không thoát.

Đối tượng Hoàng Bích tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Bích khai nhận: số pháo trên được đối tượng mua lại của một người không quen biết, trong quá trình vận chuyển qua thôn Đoài Duyệt, xã Vượng Lộc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Hồng Nhung - Văn Hùng