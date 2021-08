Bơm cát bán giữa mùa dịch, 4 người dân ở TX Hồng Lĩnh bị xử phạt 20 triệu đồng

Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã quyết định xử phạt 4 người dân trú tại phường Trung Lương mỗi người 5 triệu đồng vì hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/8/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an TX Hồng Lĩnh phối hợp Phòng PC08 Công an tỉnh và Công an xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) phát hiện 4 người dân ở phường Trung Lương gồm: Nguyễn Văn Lộc (SN 1998); Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996), đều thường trú tổ dân phố (TDP) Tuần Cầu; Nguyễn Văn Trung (SN 1983) trú tại TDP Tiên Sơn và Nguyễn Văn Minh (SN 1985) cư trú tại TDP La Giang, đang bơm cát từ phà cát lên bán cho nhà dân trong khi toàn thị xã đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các công dân vi phạm quy định phòng, chống dịch tại cơ quan công an.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an TX Hồng Lĩnh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính “Về hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với các công dân trên.

Chiều ngày 26/8, Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 công dân trên với mức phạt 5 triệu đồng/người.

TX Hồng Lĩnh đang thực hiện cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công an TX Hồng Lĩnh đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, để dịch lây lan; thực hiện nghiêm tinh thần “ai ở đâu, ở yên đó”; tất cả các hành vi vi phạm về phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nam Giang – Sỹ Thông