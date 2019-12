Can Lộc phát hiện, xử lý 36 học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Nhằm hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện, nhất là học sinh sử dụng xe đạp điện, xe mô tô vi phạm an toàn giao thông, ngày 17/12, lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm

Trong sáng 17/12, lực lượng CSGT đã phát hiện 36 học sinh điều khiển xe đạp điện, xe mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó, tạm giữ 10 xe mô tô và 21 xe máy điện.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là học sinh điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường quy định, đi dàn hàng ngang…

Phương tiện giao thông do các cháu học sinh điều khiển vi phạm đang bị tạm giữ tại Công an huyện Can Lộc

Sau khi xử lý, Đội CSGT gửi thông báo về nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

Được biết, thời gian qua, Công an huyện Can Lộc cũng đã tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại các trường học, nhưng xem ra hiệu quả còn rất hạn chế.

Đạt Võ - Anh Đức