Can Lộc: Xử phạt nhiều phương tiện vận tải cơi nới thành thùng, quá tải

Trong 6 ngày, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện, lập biên bản xử lý 10 phương tiện vận tải hàng hóa có hành vi phạm với tổng tiền phạt 40 triệu đồng.

Thời điểm này, Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tiến hành tuần tra, xử lý các phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm tải trọng, cơi nơi thành thùng, rơi vãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường trên các tuyến đường trọng điểm của địa bàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe tải chở đất trên tuyến QL15 đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Lực lượng liên ngành đã tập trung xử lý phương tiện trên tuyến có lưu lượng xe tải qua lại lớn như QL15, QL15B, QL281, Tỉnh lộ 548 hay khu vực có các mỏ khai thác khoáng sản. Trong ảnh: Xe tải chở cát có dấu hiệu cơi nới thành thùng trên Tỉnh lộ 548, đoạn qua thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Trong 6 ngày (8 - 13/12), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 10 phương tiện vận tải hàng hóa có hành vi phạm (2 trường hợp chở quá tải, 2 trường hợp cơi nơi thành thùng và 6 trường hợp rơi vãi) với tổng tiền phạt 40 triệu đồng. Trong ảnh: Xe tải làm rơi vãi đất trong quá trình vận chuyển trên tuyến đường cứu hộ Vực Trống, đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Thượng úy Hoàng Tùng Lâm - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay: Để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, nhất là ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ, thời gian qua, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành về quy định tải trọng cho chủ các mỏ vật liệu xây dựng, chủ phương tiện, tài xế xe tải trên địa bàn.

Nhìn chung, các doanh nghiệp, chủ phương tiện và tài xế chấp hành khá tốt pháp luật về ATGT và quy định về tải trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, lái xe vi phạm quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa với hành vi phổ biến là cơi nơi thành thùng, chở quá tải và rơi vãi vật liệu xuống đường... Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe tải chở đất trên tuyến QL15 đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

Trước tình trạng này, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chuyên đề xử lý xe vi phạm quy định khi vận chuyển hàng hóa. Trong ảnh: Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế vi phạm về môi trường trong quá trình vận chuyển trên QL15 đoạn qua xã Gia Hanh, huyện Can Lộc.

Theo Thượng úy Hoàng Tùng Lâm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa cho donah nghiệp, chủ xe và tài xế. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ cương quyết xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Từ đầu năm tới nay, Công an huyện Can Lộc phát hiện, lập biên bản xử lý 103 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; trong đó, có 36 phương tiện chở quá tải, 10 phương tiện chở hàng quá chiều cao cho phép, 38 phương tiện để rơi vãi vật liệu xuống đường, 19 phương tiện cơi nơi thành thùng.

Nguyên Khang