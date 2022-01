Cận tết, tội phạm và tệ nạn đánh bạc lại tăng

Càng gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nạn cờ bạc bắt đầu rộ lên, số vụ đánh bạc Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang ngày càng có dấu hiệu gia tăng.

Nguyễn Vũ Lợi và Võ Thị Linh - hai trong ba đối tượng cầm đầu đường dây lô đề 500 triệu đồng/ngày, bị bắt giữ ngày 6/12/2021.

Lực lượng công an từ huyện, thị, thành phố đến tỉnh đã liên tiếp bóc gỡ, triệt phá nhiều đường dây lô, đề trái phép với số tiền giao dịch hàng ngày lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 6/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng, khởi tố 26 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986, ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh); Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987) ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu.

Lực lượng công an thu giữ 63 điện thoại di động, 5 ô tô, 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và hơn 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Theo thống kê mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc này lên đến trên 500 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lô đề 350 triệu đồng/ngày bị bắt giữ ngày 29/12/2021.

Ngày 29/12/2021, Công an TP. Hà Tĩnh đã đồng loạt tấn công hàng chục tụ điểm ở TP. Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên, bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức lô, đề trái phép do Nguyễn Thị Lan (SN 1983) trú tại phường Tân Giang và Đặng Thị Lan (SN 1964), trú tại phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) cầm đầu. Bước đầu xác định, số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 350 triệu đồng/ngày.

“Thủ đoạn hoạt động chung của các đường dây lô đề trái phép đó là sử dụng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Messenger để tiến hành tổ chức đánh và giao dịch với các con bạc. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác (không chính chủ), lập nên các tên ảo trên mạng xã hội để giao dịch hoặc kết hợp giữa bán vé xổ số với ghi lô, ghi đề; ghi số lô, số đề tại nhà riêng có gia cố nhiều lớp cửa và khoá chắc chắn; không trực tiếp tiến hành giao dịch với người lạ và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động… Do đó, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh, bắt giữ”, Thượng tá Đặng Văn Ngọc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết.

Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh “liêng” tại khu vực lò mổ thuộc thôn Yên Trung, xã Tân Lâm Hương tại cơ quan Công an.

Ngoài hình thức ghi lô, ghi số đề trái phép, thì còn xuất hiện nhiều vụ đánh bạc mà đối tượng đã sử dụng nhà kiên cố, hoặc những nơi vắng người qua lại để tổ chức đánh bạc theo kiểu “truyền thống”. Vào hồi 23h ngày 18/12/2021, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Tân Lâm Hương phát hiện, bắt quả tang tại khu vực lò mổ thuộc thôn Yên Trung, xã Tân Lâm Hương có 8 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài “liêng”. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ bài tú lơ khơ, hơn 12 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, vào ngày 11/12/2021, Công an huyện Lộc Hà phát hiện bắt quả tang tại nhà anh Nguyễn Viết Sum (SN 1982), thuộc tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, 9 đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh “xóc đĩa”, thu giữ tại chiếu hơn 32 triệu đồng, 1 bộ bài và các tang vật có liên quan.

Các đối tượng tham gia đánh bạc (đánh “liêng”) tại nhà Trương Bá Dũng (SN 1964) ở thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ (Lộc Hà) vào đêm 25/12/2021 cùng tang vật bị thu giữ.

Theo nhìn nhận của nhiều người, sở dĩ số vụ đánh bạc lại gia tăng là do lượng người về quê nghỉ ngơi chuẩn bị đón tết tăng; ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động SXKD không sôi nổi như trước; tâm lý vui chơi nhất thời mỗi khi tết đến, xuân về...

“Trên địa bàn huyện Lộc Hà, tuy không xuất hiện những đối tượng cộm cán, hoạt động đánh bạc mang tính chất chuyên nghiệp nhưng xu hướng tụ tập đánh bạc lại diễn ra các địa bàn nông thôn, vùng người dân có nhận thức về pháp luật chưa cao, ngư dân nghỉ đi biển dài ngày... Do đó, ngoài việc tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, thì Công an huyện Lộc Hà cũng đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền để người dân tranh xa tệ nạn này, không vi phạm pháp luật về đánh bạc”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Chí – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà chia sẻ.

Tang vật thu giữ tại đường dây lô đề do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986, ở tổ dân phố Châu Phố, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh); Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987), ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu (6/12/2021).

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn đánh bạc có dấu hiệu gia tăng như hiện nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tệ nạn cờ bạc nói riêng.

Chỉ tính từ ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (15/12) đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện trên 53 vụ với hơn 216 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 292 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1971) trú tại thôn 2, xã Quang Diệm (Hương Sơn) - một đối tượng trong đường dây lô đề lớn (hơn 1 tỷ đồng/tuần), bị Công an huyện Hương Sơn bóc gỡ ngày 16/12/2021.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian tới, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho người dân, toàn ngành sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc; thường xuyên rà soát các điểm, tụ điểm, ổ nhóm, đường dây đánh bạc để kịp thời bắt giữ, xử lý theo đúng quy định. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên không gian mạng.

Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội nhằm răn đe, giáo dục, góp phần đẩy lùi tệ nạn và tội phạm đánh bạc, bảo đảm bình yên cho người dân đón tết, vui xuân.

Mai Hoàng