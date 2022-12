Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại khu vực cổng B Khu kinh tế Cầu Treo

Không còn cảnh nhếch nhác, “tiện đâu đỗ đấy” của xe tải, khu vực cổng B Khu kinh tế Cầu Treo, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đường đã thông, hè đã thoáng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng.

Khu vực cổng B Khu kinh tế có diện tích 12,5ha đóng tại thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 45km về phía Tây. Khu kinh tế đi vào hoạt động từ tháng 1/2013.

Từ khi đi vào hoạt động, khu vực này khá sôi động với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp, kho hàng, bãi tập kết hàng hóa để đón hàng từ Lào về Việt Nam và ngược lại. Ngoài ra, còn có hàng loạt các nhà hàng, quán cơm, cơ sở sửa chữa xe ô tô. Qua khảo sát, chỉ khoảng 3 km nhưng khu vực này có 4 doanh nghiệp tư nhân với hệ thống nhà xưởng, kho bãi rộng lớn, 4 nhà hàng, quán cơm, 2 cơ sở sửa chữa ô tô, 1 cây xăng dầu và rất nhiều hàng quán tạp hóa, bánh kẹo... Tại đây có 188 hộ dân với 657 khẩu sinh sống.

Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ (Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh), thời điểm có số lượng xe vận tải lưu thông lớn nhất là từ tháng 4 - 12 hằng năm. Cơ bản các doanh nghiệp chấp hành khá tốt nội quy, quy định về việc bốc dỡ hàng hoá. Tuy nhiên, một số xe ra vào muộn, không còn chỗ trống nên đã đỗ xe ra mặt đường, gây cản trở giao thông. Trong ảnh: Công nhân Đội Quản lý vệ sinh môi trường - Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung ứng dịch vụ thay thế nắp cống bị hư hỏng tại khu vực cổng B.

Ngay sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài: Xe tải “tiện đâu đậu đấy” ở cổng B Khu kinh tế Cầu Treo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ; tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ lái xe, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ luật an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực đỗ xe.

Lực lượng CSGT Đội 1.8 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Tây cũng đã ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm luật an toàn giao thông, dừng, đỗ xe ngược chiều, vị trí trái quy định. Thiếu tá Trần Tiến Luật - Trưởng Công an xã Sơn Tây cho biết: “Hằng tuần chúng tôi tổ chức các tổ gồm lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, công an tuần tra tại khu vực tập trung nhiều bến bãi, cơ sở kinh doanh để nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Sau khi tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật".

Đặc biệt, với vai trò chủ lực trong việc đảm bảo an toàn giao thông, cán bộ chiến sỹ Đội CSGT 1.8 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát; nhắc nhở, chấn chỉnh các lái xe vi phạm; yêu cầu thực hiện nghiêm việc dừng, đỗ xe đúng quy định.

Nhờ vậy, trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng B đã được cải thiện. Trong ảnh: Các phương tiện xe tải xếp hàng ngay ngắn theo hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - thị trấn Phố Châu...

Cùng với đó, lực lượng CSGT Đội 1.8 cũng đến tận các hộ kinh doanh nhắc nhở, yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh giữ vệ sinh môi trường, tuyên truyền đến khách hàng không vứt rác thải bừa bãi.

Đồng thời, bố trí lực lượng trực chốt tại thôn 7, xã Quang Diệm, cách cổng B chừng 3 km về phía Tây để xứ lý các trường hợp vi phạm và điều tiết giao thông. Trung tá Lê Xuân Quý - Đội trưởng Đội CSGT 1.8 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho biết: Từ nay đến tết Nguyên đán, đội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui tết đón xuân.

Hoài Nam