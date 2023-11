Chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng khi biết bạn đại gia muốn mua xe Mercedes G63

Người đàn ông quê Hà Tĩnh mê cờ bạc biết bạn có nhu cầu mua xe trị giá lớn nên giăng bẫy để lừa đảo 5,3 tỷ đồng.

Ngày 18/11, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Công Hiến (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hiến quen với anh T và biết anh này cần mua xe ô tô Mercedes AMG G63 để sử dụng. Đang lúc vướng món nợ cờ bạc nên Hiến nảy sinh ý định lừa đảo anh T.

Phan Văn Hiến bị công an bắt giữ. Ảnh: PC01.

Cụ thể, Hiến đưa anh T đến một showroom ô tô tại quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) để xem chiếc ô tô Mercedes G63 đang được rao giá 13,9 tỷ đồng. Sau đó, Hiến ký thỏa thuận mua bán với anh T giá 13,2 tỷ đồng.

Do giá Hiến đưa ra thấp hơn giá showroom chào bán nên anh T tin tưởng. Từ ngày 7/6/2022 đến 20/6/2022, anh T đã chuyển cho Hiến 5,6 tỷ đồng xem như tiền cọc trước và chi phí rút hồ sơ đăng ký xe. Trên thực tế, Hiến và showroom có xe không hề có giao dịch nào.

Sau nhiều ngày chờ đợi không có xe, anh T gọi điện và nhắn tin nhưng Hiến lảng tránh, nhiều lần không nghe máy, khoá máy. Từ tố cáo của anh T, Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệu tập Hiến lên làm việc và tiến hành truy xét, bắt giữ.

Theo Baogiaothong.vn