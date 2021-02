Công an các địa phương xử lý hàng trăm trường hợp nổ pháo trong đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021, lực lượng công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã ra quân phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp cố tình vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Video: Bất chấp quy định, pháo hoa vẫn nổ rợp trời ở Hương Khê.

* Những năm trước, tình trạng vi phạm về sử dụng pháo trong đêm giao thừa ở Lộc Hà có phần diễn biến phức tạp, do đó, năm nay, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này.

Công an huyện Lộc Hà làm việc với các đối tượng cố tình sử dụng pháo nổ trong đêm giao thừa.

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà đã huy động 130 cán bộ, chiến sỹ chia thành 13 tổ (12 tổ chốt tại 12 xã, thị trấn và 1 tổ cơ động) chốt chặn trên địa bàn.

Từ 20h đêm ngày 11/2 đến 24h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 43 trường hợp cố tình vi phạm về sử dụng pháo nổ trái phép tại địa bàn thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Kim, Hộ Độ, Thạch Châu, Ích Hậu, Tân Lộc, Thạch Mỹ, Phù Lưu, Mai Phụ, Bình An, Hồng Lộc và Thịnh Lộc.

Theo đánh giá của người dân, năm nay, tình trạng người dân đốt pháo nổ trong đêm giao thừa tại địa bàn Lộc Hà đã giảm hẳn so với các năm trước.

Tại địa bàn TP Hà Tĩnh có một trường hợp bị xử lý sử dụng pháo nổ.

* Là địa bàn trọng điểm của tỉnh, trong đêm giao thừa, song song với công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ tại các khu vực trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước và sẵn sàng ứng phó xử lý mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, Công an TP Hà Tĩnh đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng pháo trái phép.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là pháo hoa nổ để xử lý theo quy định; vận động 4 trường hợp giao nộp 45 quả pháo nổ, 1 quả pháo tống, 6 quả pháo bi, 14 quả pháo tép.

* Trong đêm giao thừa, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt quả tang 14 đối tượng sử dụng pháo trái phép tại địa bàn xã Cổ Đạm, thị trấn Xuân An, thị trấn Tiên Điền…

Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã lập hồ sơ xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm..

Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang 14 đối tượng sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Các vụ vi phạm do đốt pháo năm 2021 bị bắt giảm mạnh so với năm 2020, nhưng tình trạng cố tình vi phạm pháp luật, nhất là ở độ tuổi thanh niên vẫn còn diễn ra.

* Qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện 55 vụ, 41 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa Tân Sửu 2021.

Lực lượng Công an xã Sơn Bằng tuần tra kiểm soát trong đêm giao thừa.

Với quyết tâm cao nhằm đảm bảo ANTT cho Nhân dân đón giao thừa trong an toàn, lực lượng Công an Hương Sơn phối hợp với công an các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng, chuẩn bị các phương án tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

Anh L.T.Đ - SN 1998, trú tại thôn 1, xã Sơn Long giao nộp 1 bịch pháo hoa nổ loại 36 quả.

Đêm giao thừa, anh N.Đ.H, trú tại thôn Bảo Trung (xã Quang Diệm) giao nộp cho Công an xã 1 hộp pháo 36 quả. Ảnh Viết Hưng

Ngay trước thời điểm giao thừa, công an các xã Sơn Long, Sơn Bằng, Sơn Phú, Quang Diệm, thị trấn Phố Châu... đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 4 bịch pháo hoa nổ loại 36 quả và 40 quả pháo bi các loại.

Công an huyện Hương Sơn làm việc với các đối tượng vi phạm.

Đặc biệt, qua công tác tuần tra, kiểm soát về ANTT, trước, trong và sau đêm giao thừa, các lực lượng trên đã phát hiện và bắt quả tang 55 vụ/41 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 hộp pháo hoa loại 36 quả, 2 hộp pháo hoa loại 9 quả, 169 quả pháo bi, 7 quả pháo reo, 1 quả pháo tự chế và 20 vỏ pháo hoa nổ các loại...

Một số đối tượng vi phạm tại Công an huyện Hương Sơn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Nhờ vậy, tình trạng đốt pháo trái phép đêm giao thừa Tết Tân Sửu trên địa bàn huyện Hương Sơn giảm hẳn so với các năm trước, giúp người dân đón năm mới trong yên bình, hạnh phúc.

* Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát hiện 65 vụ, 65 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa Tân Sửu 2021.

Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên trực tiếp kiểm tra, động viên và thưởng nóng các tổ làm tốt công tác.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định trên địa bàn có một số đối tượng đã tàng trữ pháo nổ để sử dụng trong dịp tết Nguyên đán. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động 100% quân số chia thành nhiều tổ tuần tra trên địa bàn.

Bắt đối tượng ném pháo bi vào lực lượng chức năng Vào lúc 21h30 phút ngày 11/2 (tức đêm 30 tết Tân Sửu), trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát tại xã Cẩm Minh bị đối tượng Nguyễn Văn Tuệ (SN 1987, trú xóm 2, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) ném pháo bi vào người. Đối tượng Nguyễn Văn Tuệ (SN 1987, trú xóm 2, Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) bị bắt giữ Sau khi xẩy ra sự việc, tổ tuần tra đã tiến hành bắt nhanh đối tượng và đấu tranh làm rõ. Đối tượng Nguyễn Văn Tuệ khai nhận “có mua 5 quả pháo bi cất giấu ở nhà để vào lúc 21h 30 phút đêm giao thừa lấy ra sử dụng, do đi uống rượu tất niên về say nên ném pháo trong nhà ra ngoài đường và lỡ ném vào nhóm đang tuần tra”. Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng. Lê Tuấn - Bảo Trung

Trong đêm 11/2, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện 64 vụ, 64 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn như: Cẩm Lộc, Cẩm Dương, Yên Hòa, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Sơn, Cẩm Thành, Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh, Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, Cẩm Bình...

Lực lượng chức năng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Tại Hương Khê, trong đêm giao thừa, lực lượng Công an huyện đã ra quân tuần tra kiểm soát, nắm tình hình địa bàn để phòng ngừa, phát hiện các đối tượng cố tình vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Trong đêm giao thừa, Công an xã Hương đô bắt Nguyễn Viết Nam - người bên trái (SN 1994, trú xóm 7, xã Hương Đô) về hành vi sử dụng pháo trái phép.

Công an Hương Khê đã thành lập 7 tổ công tác tăng cường tại các khu vực trọng điểm và mật phục một số điểm khả nghi; tuần tra lưu động bằng xe chuyên dụng bắt, xử lý các đối tượng nổ pháo tại các xã, thị trấn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý gần 45 vụ, 46 đối tượng sử dụng pháo trái phép trên toàn địa bàn huyện; thu giữ nhiều tang vật là pháo hoa nổ, pháo tự chế để xử lý theo quy định; vận động nhiều trường hợp giao nộp pháo trước thời điểm giao thừa.

* Ở huyện Kỳ Anh, trước giao thừa, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với công an các xã tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự và xử lý nhiều trường hợp nổ pháo.

Theo thống kê, trong đêm giao thừa, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt, xử lý 30 trường hợp đốt pháo nổ trên địa bàn.

3 đối tượng nổ pháo trong đêm giao thừa bị Công an xã Kỳ Thư phát hiện, bắt quả tang gồm: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996) ở thôn Đan Trung; Lê Đăng Ý (SN 1990) và Lê Văn Đông (SN 1984), cùng trú thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh)

* Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đêm giao thừa, Công an huyện Can Lộc đã đồng loạt ra quân, triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xử lý vi phạm pháp luật về pháo.

Lực lượng chức năng ở Can Lộc phát hiện 57 trường hợp đang có hành vi sử dụng pháo trái phép.

Qua tuần tra của các tổ tại các xã, thị trấn trong đêm giao thừa, lực lượng chức năng đã phát hiện 57 trường hợp đang có hành vi sử dụng pháo trái phép.

Công an huyện Can Lộc đã sàng lọc và 48 trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm giữ và đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Dịp này, Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý hành chính 50 vụ/50 đối tượng sử dụng pháo trái phép. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 đối tượng đang tàng trữ pháo nổ.

