Công an Cẩm Xuyên khởi tố đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khải (SN 1997) trú tại Khu 4, xã Sông Lô, TP Việt Trì (Phú Thọ) về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin của cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, vào khoảng 21h50" ngày 13/12/2022, tại Km 530+900 quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô chưa rõ biển kiểm soát và danh tính người điều khiển với xe đạp do ông Nguyễn Hữu Vị (SN 1974) trú tại thôn Yên Trung, xã Cẩm Thịnh điều khiển. Hậu quả, ông Nguyễn Hữu Vị tử vong tại chỗ, xe đạp hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khải.

Sau một thời gian tập trung lực lượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định được xe ô tô mang biển kiểm soát 29LD - 314.44 do Nguyễn Văn Khải (SN 1997) trú tại Khu 4, xã Sông Lô, TP Việt Trì (Phú Thọ) điều khiển gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên.

Quá trình điều tra xác định, do trong quá trình điều khiển xe ô tô, Nguyễn Văn Khải đã sử dụng điện thoại không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên đã đâm vào phía sau xe đạp. Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân đã chết, Khải sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ trốn.

Theo Điều 260 - Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Khải về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Long - Phan Trâm