Công an Cẩm Xuyên xử lý nhiều vụ săn bắt, buôn bán chim trời

Hơn 1 tháng qua, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý hơn 20 vụ săn bắt và buôn bán chim trời trái phép nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim di cư.

Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết: “Chim trời được bày bán công khai ở chợ dân sinh”, phản ánh tình trạng nhiều tiểu thương vẫn bày bán chim trời tại một số chợ dân sinh ở Cẩm Xuyên, ngày 16/10, Công an huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện đã ra quân kiểm tra tại khu vực chợ Đón, xã Cẩm Nhượng.

Lực lượng chức năng phát hiện chị Võ Thị L. (trú tại xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) có hành vi buôn bán chim trời và tiến hành thu giữ 100 con chim én, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm.

Tang vật thu giữ trong vụ buôn bán chim trời ngày 16/10 tại chợ Đón, xã Cẩm Nhượng

Trước đó, vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 19/9/2023, qua quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện phối hợp với Công an xã Cẩm Duệ phát hiện chị Trần Thị Ph. (trú tại xã Cẩm Thạch) đang có hành vi bày bán chim trời tại khu vực chợ Vực, xã Cẩm Duệ. Lực lượng chức năng đã tịch thu, tiêu hủy tang vật gồm: 16 con chim cò và 19 con chim sẻ tự nhiên; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với chị Trần Thị Ph.

Công an huyện Cẩm Xuyên tiêu hủy chim giả và thẻ nhựa dùng để săn bắt chim trời ở xã Yên Hòa.

Tính chung, từ tháng 9 đến nay, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện và xử lý hơn 20 vụ săn bắt chim trời, tập trung ở địa bàn các xã: Cẩm Dương, Cẩm Lộc, Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Thạch, Cẩm Sơn, Cẩm Minh, Cẩm Quan, Cẩm Mỹ, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Thịnh, Nam Phúc Thăng, Cẩm Lĩnh.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiêu hủy hàng nghìn con chim giả, thẻ nhựa và thả hàng trăm chim mồi tự nhiên về trời.

Phan Trâm