Công an Can Lộc bám sát địa bàn, chủ động tấn công tội phạm hình sự

Tích cực bám nắm địa bàn, chủ động trong mọi tình huống nên từ đầu năm 2021 lại nay, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là phạm pháp hình sự.

3 đối tượng thực hiện 11 vụ trộm cắp tiền trong hòm công đức tại các đền, chùa ở Can Lộc, TX Hồng Lĩnh bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Can Lộc liên tiếp xẩy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản bằng các hình thức: đột nhập nhà dân, cơ sở thờ tự, câu trộm chó… gây bức xúc trong Nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Can Lộc đã tập trung triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh, làm rõ.

Trong số đó, phải kể đến vụ điều tra, làm rõ nhóm đạo chích “nhí” thực hiện 11 vụ trộm tiền trong hòm công đức ở các đền, chùa trên địa bàn Can Lộc và TX Hồng Lĩnh. Chỉ trong 2 tháng 6 - 7/2021, với thủ đoạn: lợi dụng đêm tối đột nhập vào đền, chùa dùng búa hoặc đá đập phá két sắt, hòm công đức để lấy trộm tiền, nhóm đối tượng: N.Q.T. (SN 2005) trú ở xã Khánh Vĩnh Yên; H.V.T. (SN 2005) trú ở xã Kim Song Trường và N.S.S. (SN 2006) trú ở xã Thường Nga, đã thực hiện 11 vụ trộm tại các đền, chùa ở Can Lộc và TX Hồng Lĩnh với số tiền khoảng 26 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ trong vụ trộm chó bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ ngày 12/8/2021.

Mới đây, vào lúc 2h30’ ngày 12/8/2021, Công an huyện Can Lộc đã bất ngờ đột kích vào nhà Phan Tất Thắng (SN 1970), trú tại thôn Phúc Lộc, xã Kim Song Trường bắt quả tang Thắng và Phan Văn Hải (SN 1985, trú tại thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường) đang có hành vi giao dịch mua bán chó vừa trộm cắp được (quá trình bắt giữ, một đối tượng trộm chó đi cùng Phan Văn Hải đã bỏ trốn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 con chó, 1 súng bắn điện tự chế, 1 kiếm tự chế, 1 xe máy và nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm chó. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chỉ trong 2 ngày 11 và 12/8, đã thực hiện 5 vụ trên địa bàn Can Lộc và Thạch Hà, trộm 7 con chó với tổng khối lượng trên 80 kg.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lô đề trái phép bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ ngày 27/6/2021.

Thời gian qua, Công an huyện Can Lộc còn tập trung “đánh mạnh” tội phạm cờ bạc, đặc biệt là hoạt động lô đề trái phép. Sau một thời gian lập án đấu tranh, vào lúc 18h ngày 27/6/2021, hơn 80 cán bộ, chiến sỹ đã chia thành 10 tổ công tác, đồng loạt đột kích các điểm ghi lô đề trái phép tại các xã: Thiên Lộc, Gia Hanh, Kim Song Trường và Thượng Lộc, bắt giữ 35 đối tượng liên quan, thu giữ 150 triệu đồng, 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách khác liên quan đến việc ghi lô đề.

Quá trình điều tra đã làm rõ các đối tượng trong đường dây lô đề này sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ghi nhận số lô, số đề. Từ đầu tháng 6/2021 đến lúc bị bắt, số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày dao động từ 100 - 120 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Phúc Thái (SN 1998, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) - đối tượng thực hiện liên tiếp 8 vụ trộm cắp tài sản (tổng trị giá hơn 400 triệu đồng) trên địa bàn bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ vào ngày 16/4/2021.

Thiếu tá Trần Đình Trọng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Can Lộc) cho biết: “Sở dĩ các vụ phạm pháp hình sự luôn được điều tra, khám phá kịp thời là do các cán bộ, chiến sỹ luôn bám sát tình hình tại cơ sở để nắm bắt rõ mọi di biến động của các đối tượng, thường xuyên tiếp xúc với người dân, khích lệ Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác, tấn công tội phạm… Do đó, mọi biểu hiện hay vụ việc xẩy ra đều được Nhân dân báo kịp thời cho lực lượng công an xử lý…”.

Được biết, từ đầu năm 2021 lại nay, Công an huyện Can Lộc đã điều tra làm rõ trên 27 vụ phạm pháp hình sự, trong đó: đánh bạc (6 vụ/hơn 11 đối tượng); trộm cắp tài sản (10 vụ/12 đối tượng); lừa đảo chiếm đoạt tài sản (3 vụ /3 đối tượng); mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (8 vụ/9 đối tượng)…

Theo Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát tình hình tại cơ sở, coi trọng công tác quản lý hành chính, nắm người, nắm hộ để làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động giải quyết mọi tình huống, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…”.

Mai Hoàng - Anh Đức