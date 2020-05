Công an Can Lộc bắt tại trận 16 con bạc đang sát phạt nhau trong quán nhậu

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc.

16 đối tượng bị bắt khi đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Trung (SN 1972), Lê Công Tây (SN 1988), Trần Duy Hiếu (SN 1992), Lê Công Sơn (SN 1997), Nguyễn Dũng (SN 1974), Bùi Công Đoàn (SN 1986), Trần Bá Cử (SN 1981), Trần Bá Học (SN 1998) cùng trú tại thị trấn Đồng Lộc.

Lê Vạn Thành (SN 1977), Lê Vạn Thanh (SN 1971) trú tại Mỹ Lộc; Phan Khắc Thắng (SN 1973), Thái Đăng Thành (SN 1970) cùng ở xã Xuân Lộc.

Nguyễn Đăng Diện (SN 1981), Hoàng Bá Đình (1987) trú tại xã Trung Lộc; Phan Hữu Phúc (SN 1988) trú tại xã Thượng Lộc và Nguyễn Thành Luân (SN 1993) trú tại xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc).

Tại thời điểm bắt quả tang, Luân và Đình đã bỏ trốn nhưng sau đó 2 đối tượng ra đầu thú.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Trước đó vào trưa ngày 15/5/2020, nhóm đối tượng này rủ nhau đến quán nhậu Trung Xuân của anh Trần Trung ở tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc tổ chức ăn nhậu.

Sau đó, các đối tượng đã kéo nhau lên tầng 2 tổ chức đánh bạc. Đến 14h30 phút cùng ngày, trong lúc 16 con bạc đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng chức năng ập vào, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 19,5 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 11 xe máy và nhiều vật dụng dùng để đánh bạc khác.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Lê Vạn Thành

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Trần Trung là chủ nhà đồng thời đứng ra thu tiền hồ từ các con bạc. Phan Khắc Thắng, Lê Công Tây và Nguyễn Thành Luân là người cầm cái xóc đĩa và trực tiếp tham gia đánh bạc.

Trong nhóm có nhiều đối tượng là con bạc chuyên nghiệp, từng có nhiều tiền án tiền sự và thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bạc tại địa phương.

Trước đó, vào lúc 00h30 phút ngày 8/5 tại nhà Phan Hữu Đổng (SN 1964, trú tại thôn Xuân Vĩnh, xã Thượng Lộc), Công an huyện Can Lộc đã bất ngờ ập vào bắt quả tang 5 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 8,8 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ, 5 chiếc điện thoại di động.

Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Viết Hoài (SN 1973), Phan Hữu Hiếu (SN 1990), Lê Trọng Đức (SN 1984), Phan Trọng Hài (SN 1975), Nguyễn Đăng Hòa (SN 1987) tất cả đều trú tại xã Thượng Lộc.

Được biết, cả 2 vụ việc trên đã được cơ quan Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng để hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Cao Trang – Anh Tấn