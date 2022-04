Công an Can Lộc thu giữ nhiều thiết bị y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, thu giữ số hàng hóa trị giá trên 100 triệu đồng.

Lực lượng công an thu giữ 3.000 kit test xét nghiệm, 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19 mang nhãn hiệu nước ngoài và 220 chai rượu ngâm không nhãn mác...

Vào hồi 11h 30 ngày 15/4/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Can Lộc) tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm sát 89C - 826.35 do anh Nguyễn Hoàng Hải (SN 1992) trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có: 3.000 kit test xét nghiệm, 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19 mang nhãn hiệu nước ngoài và 220 chai rượu ngâm không nhãn mác (tổng giá trị hàng hóa ước tính trên 100 triệu đồng). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của các hàng hoá trên.

...và 4.500 khẩu trang y tế, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 5/4/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy phát hiện chị Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) đang vận chuyển 225 que test nhanh kháng nguyên COVID-19 và 4.500 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nga Nguyễn - Anh Cường