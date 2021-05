Công an Can Lộc xử phạt 145 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Từ ngày 5/5 đến 15/5, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử phạt 145 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 145 triệu đồng.

Tổ công tác của Công an huyện Can Lộc lập biên bản xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Can Lộc đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiện quả các mặt công tác liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch chưa được cách ly, thông báo cho chính quyền địa phương. Đồng thời, kiểm tra, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đóng cửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công an thị trấn Nghèn ký cam kết chấp hành quy định về phòng chống dịch đối với cơ sở kinh doanh nhà hàng trên địa bàn.

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, Công an huyện Can Lộc cũng tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau 10 ngày ra quân (từ ngày 5 - 15/5), Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, xử phạt 145 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 145 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an huyện Can Lộc tiếp tục tăng cường tuần tra các địa bàn, tập trung ở các chợ, bệnh viện, địa điểm công cộng, khu dân cư đông người… kịp thời phát hiện, xử lý các cá nhân, cơ sở không thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Anh Đức