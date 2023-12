Công an Hà Tĩnh cảnh báo chiêu thức mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán để lừa đảo

Không chỉ dừng lại ở các cuộc gọi điện thoại giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án... hiện nay, thủ đoạn lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang nở rộ.

Cần cảnh giác trước các thông tin lừa đảo.

Cuối tháng 11/2023, anh N.T.H. (SN 1969, ở TP Hồ Chí Minh) đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc bị lừa tiền khi đầu tư chứng khoán trên không gian mạng. Theo đó, trong lúc tham gia nhóm học tập, trao đổi kinh nghiệm về chứng khoán trên mạng xã hội Facebook, anh H. được hướng dẫn tải ứng dụng (app) chơi chứng khoán để đầu tư. Dù nghi ngờ app lừa đảo, song được các “tư vấn viên” trong nhóm khuyến khích và gửi các hình ảnh minh chứng nên anh H. quyết định tải app chơi thử và nạp số tiền ban đầu là 10 triệu đồng.

Chỉ sau một ngày, anh H. rút được 25 triệu đồng trên ứng dụng. Thấy lợi nhuận cao, cách "đầu tư” lại quá đơn giản, anh H. tiếp tục nạp thêm hơn 30 triệu đồng để "đầu tư” sinh lời. Nhưng lần này, anh H. không rút được tiền. Theo hướng dẫn, anh thực hiện lại các bước thì được yêu cầu đóng phí 10% mới được rút tiền. Thế nhưng, sau khi anh H. đóng phí và thực hiện lệnh rút tiền vẫn không được. Đến lúc này, anh mới nhận ra mình đã bị lừa.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tuyên truyền kỹ năng sử dụng mạng xã hội, phòng chống lừa đảo trên mạng cho các em học sinh ở huyện Hương Khê.

Cũng với chiêu thức này, thời gian gần đây, trên cả nước nở rộ tình trạng người dân nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi và mời chào tham gia các hội, nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán.

Các đối tượng thường tạo các trang website hoặc ứng dụng trên thiết bị di động có tên giống hoặc gần giống với một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư có thật để làm tăng niềm tin của nhà đầu tư. Các đối tượng luôn cam kết đầu tư sẽ có lãi do nhóm được tạo và bảo trợ bởi các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư có danh tiếng và giá mua các mã cổ phiếu qua công ty sẽ được hưởng ưu đãi thấp hơn 15 - 20% so với các sàn giao dịch chứng khoán trên thị trường, hứa hẹn nếu đầu tư lỗ thì sẽ được bù thiệt hại. Các nạn nhân được các đối tượng gửi hình ảnh các giấy tờ pháp lý giả mạo như: các loại giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư, giấy phép hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán, tài khoản nhận tiền đầu tư là tài khoản tên công ty.

Hội LHPN phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho hơn 300 hội viên, cán bộ hội trong dịp kỷ niệm ngày 20/10 vừa qua.

Không ít người dân đã tin vào lời hứa hẹn của các đối tượng, đầu tư một khoản tiền không nhỏ. Bằng thủ đoạn can thiệp vào các giao dịch ảo trên các website, ứng dụng do đối tượng cung cấp sẽ làm cho các lần đầu tư đầu tiên của nhà đầu tư phát sinh lãi gấp 3-4 lần. Lúc này, nhà đầu tư đổ thêm vốn vào tài khoản nhưng khi muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi. Các đối tượng sẽ lấy các lý do: bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều tra, lỗi nhập sai nội dung nên hệ thống treo chưa xử lý,.... và yêu cầu nhà đầu tư phải đóng số tiền bằng 20% tiền lợi nhuận để làm bảo hiểm rút.

Do đã đổ khoản tiền lớn vào tài khoản nên nhà đầu tư bị thao túng và chuyển thêm tiền cho đối tượng với hi vọng rút được tiền về. Cho đến khi nhà đầu tư kiệt quệ về tài chính, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nhà đầu tư, xóa khỏi nhóm và chặn liên lạc.

24 hình thức lừa đảo qua mạng được Cục An toàn thông tin tổng hợp.

Thiếu tá Trần Anh Đức - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết: “Qua thông tin ban đầu, mặc dù trên địa bàn chưa có trường hợp nào trình báo đến cơ quan chức năng về hình thức lừa đảo này, tuy nhiên, đây là hình thức lừa đảo đang diễn ra ở rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước, số tiền đối tượng lừa đảo rất lớn. Bởi vậy, để người dân hiểu và chủ động phòng, tránh các phương thức lừa đảo mới, chúng tôi mong bà con quan tâm các cảnh báo được lực lượng chức năng đưa ra”.

Cũng theo Thiếu tá Trần Anh Đức, để phòng, tránh lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe, không làm theo lời dụ dỗ về việc đầu tư tài chính trên không gian mạng; tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các website đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc không có thông tin pháp lý về công ty kêu gọi đầu tư; không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch Forex... Các hoạt động đầu tư này chưa được pháp luật thừa nhận, cấp phép. Khi nhận thấy có dấu hiệu hay bị lừa đảo, người dân tuyệt đối không giấu thông tin mà cần đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hà Linh