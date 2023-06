Công an Hà Tĩnh chia sẻ mất mát với các gia đình cán bộ, chiến sĩ ở Đắk Lắk

Sáng ngày 14/6, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 6 liệt sĩ tại Đắk Lắk đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.