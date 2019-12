Công an Hà Tĩnh phá chuyên án lừa đảo “trúng thưởng” rất tinh vi, bắt 24 đối tượng

Sáng 23/12, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết: lực lượng điều tra vừa phá thành công chuyên án LĐ 0619, tóm gọn 24 đối tượng chuyên lừa đảo qua điện thoại.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp.

Tháng 6/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đồng chủ trì xác lập chuyên án mang bí số LĐ 0619 tập trung đấu tranh làm rõ.

Sau 6 tháng điều tra, ngày 13/12/2019, Ban Chuyên án quyết định phá án, đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm khác nhau, triệu tập 12 đối tượng khác nhau trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.

Đối tượng Lê Văn Hạt (SN 1992) trú tại thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh)

Đối tượng lừa đảo mua các thẻ sim “rác” (sim không đăng ký chính chủ) gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, nhân viên hoặc người có chức vụ của các nhà mạng… thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng bao gồm hiện vật là xe máy có giá trị lớn như: SH, AIR BLADE … cùng với tiền mặt).

Các đối tượng yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị nhắn tin cho đối tượng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng sẽ cho bị hại số điện thoại của đồng bọn nói rằng người này cũng trúng thưởng giống như bị hại, đồng thời yêu cầu bị hại không được nói cho ai biết nếu không sẽ cắt giải thưởng.

Đối tượng Hồ Thị Yến (SN 1979) trú tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh)

Tiếp đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại phải chuyển tiền gồm các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện… Tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại cho các đối tượng (một số trường hợp khác thì các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định)

Sau khi người bị hại đã chuyển tiền, một số đối tượng khác (đồng bọn) tiếp tục dùng sim rác gọi điện giả danh là cán bộ Sở GTVT, cảnh sát giao thông yêu cầu người bị hại tiếp tục chuyển tiền làm biển số xe (xe trúng thưởng) bằng cách mua thẻ cào điện thoại.

Khi người bị hại chuyển thông tin thẻ cào thì sẽ nhắn tin hoặc đọc cho các đối tượng các thông tin bao gồm mã thẻ cào, số serial. Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại, các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được nữa.

Các đối tượng lừa đảo sau khi được mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại của người bị hại thì sẽ bán với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thức của thẻ (khoảng 60- 70%) giá trị của thẻ) để lấy tiền tiêu xài.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh: "Sau khi chiếm đoạt được thẻ cào của bị hại, các đối tượng phạm tội nhanh chóng vứt hoặc hủy sim số sử dụng để lừa đảo nhằm che dấu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội".

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết thêm: "Quá trình điều tra xác minh, thu thập tài liệu để củng cố xử lý các đối tượng trong đường dây lừa đảo, lực lượng gặp nhiều khó khăn, như: các đối tượng sử dụng sim “rác” để gọi cho nạn nhân nên việc xác định người gọi rất phức tạp.

Nơi thực hiện hành vi phạm tội thường là vùng rừng núi ít người qua lại, gây khó khăn cho quá trình trinh sát tiếp cận đối tượng; sau khi chiếm đoạt được thẻ cào các đối tượng nhanh chóng vứt hoặc hủy sim số sử dụng để lừa đảo nhằm che dấu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội; người bị hại ở nhiều tỉnh thành, địa phương trong cả nước, một số bị hại không muốn hợp tác với cơ quan công an hoặc cho qua vì số tiền bị lừa không lớn hoặc sợ bị làm phiền….".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt chiếm sản”; Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Danh tính các đối tượng: Lê Đình Tuyến (SN 1995), Võ Văn Ba (SN 1995), Võ Văn Hậu (SN 1996), Lê Văn Hạt (SN 1992), Võ Xuân Hiếu (SN 1990), Hoàng Nam Giang (SN 1988), Lê Văn Lĩnh (SN 1993), Phan Văn Tọa (SN 1979), Lê Văn Việt (SN 1994) cùng trú tại thôn Lạc Vinh (Kỳ Lạc – huyện Kỳ Anh). Hoàng Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1998), Trương Tấn Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Trần Văn Đức (SN 1997) cùng trú tại thôn Lạc Trung và Nguyễn Văn Thành (SN 1992) trú tại thôn Lạc Thanh (Kỳ Lạc – huyện Kỳ Anh); Trần Văn Hậu (SN 1998), Nguyễn Thế Anh (SN 1988), Lê Văn Bình (SN 1994) cùng trú tại thôn Mỹ Lạc (Kỳ Sơn – huyện Kỳ Anh). Lê Văn Cường (SN 1996) trú tại thôn Trường Lạc (Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh), Trần Lệ Mỹ (SN 1987) trú tại thôn Thanh Hòa (Kỳ Thư – huyện Kỳ Anh), Trương Hoàng Chiến (SN 1998) trú tại thôn Bắc Sơn Hải (Kỳ Hải – huyện Kỳ Anh), Hồ Thị Yến (SN 1979) trú tại thôn Bắc Châu (Kỳ Châu – huyện Kỳ Anh), Phạm Thị Mỹ (SN 1975) trú tại tổ dân phố Châu Phố - phường Sông Trí (TX Kỳ Anh), Nguyễn Thị Tình (SN 1984) trú phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh).

Xuân Lý – Văn Hùng