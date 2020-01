Công an Hà Tĩnh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Khởi tố điều tra 532 vụ/962 bị can, trong đó trọng án đạt tỷ lệ 100%; nhiều vụ án, chuyên án mang tầm quốc gia… là những con số ấn tượng của Công an Hà Tĩnh trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chúc mừng Ban chuyên án ĐBLT19 Công an Hà Tĩnh (phá vụ án cá độ bóng đá qua mạng trên 3.000 tỷ đồng, tháng 9/2019).

Năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến xây dựng các nhà máy xử lý rác thải; đền bù sau sự cố môi trường biển; các đối tượng phản động “Việt Tân” móc nối, cấu kết, tăng cường các hoạt động chống phá…

Vì vậy, trước nhiều vụ việc có dấu hiệu “bùng phát”, phức tạp ở một số địa bàn, Công an Hà Tĩnh đã chủ động ngăn chặn, thu hẹp, khống chế không để xảy ra các hoạt động tụ tập biểu tình, tuần hành, gây rối an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị tại các địa bàn trọng điểm.

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng. Trong đó, tập trung trấn áp mạnh mẽ với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Đấu tranh có hiệu quả các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; các tụ điểm tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm...

Trần Quang Đông, một trong 3 đối tượng cầm đầu đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua mạng xã hội, bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ trong chuyên án TV-12.18, tháng 3/2019.

Trong năm qua, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 319 vụ phạm pháp hình sự, trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100%; triệt phá 24 ổ nhóm, 171 đối tượng, khám phá 71 chuyên án; 378 vụ, 1.590 đối tượng đánh bạc…

Trong đó, nhiều chuyên án, vụ án mang tầm quốc gia. Điển hình, tháng 3/2019, Văn phòng Cơ quan CSĐT phá chuyên án TV12.18 về hành vi làm giả, mua bán, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam; bắt giữ, khởi tố 14 bị can, thu giữ 361 mẫu dấu giả, 201 biển kiểm soát ô tô giả, 28 ô tô các loại cùng nhiều vật chứng khác trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Tháng 5/2019, Phòng Cảnh sát hình sự phá chuyên án ĐBLT19, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 3.000 tỷ đồng; khởi tố 45 bị can về các tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng và tang vật trong chuyên án MT0419 (bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 120 bánh heroin, 640 kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm, trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng).

Lực lượng công an cũng đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp giữa các lực lượng hải quan, biên phòng, cảnh sát biển để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Điển hình, tháng 4/2019, phá chuyên án MT0419, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 120 bánh heroin, 640 kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm, trị giá trên 7,5 tỷ đồng, 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng. Ngày 25/6/2019, phá chuyên án TS 0619, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữa 4kg ketamin, 1 khẩu súng ngắn, 9 viên đạn, 90.000 USD, 379 triệu đồng và 1 xe ô tô. Cuối tháng 10/2019, phá chuyên án T0319, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô…

24 đối tượng lừa đảo “trúng thưởng” qua điện thoại di động bị Công an Hà Tĩnh điều tra, bắt giữ trong chuyên án LĐ 0619 (tháng 12/2019).

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Để tiếp tục giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân, vui tết, đón xuân, Công an Hà Tĩnh tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cực đoan; đảm bảo ổn định an ninh biên giới, an ninh xã hội, an ninh kinh tế… không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT; tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường…

Bước sang năm 2020, Công an Hà Tĩnh tập trung phương tiện, lực lượng đảm bảo ANTT trong mọi tình huống, phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân; 4 lần được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, 3 lần được Thường trực Tỉnh ủy gửi thư khen và 5 lần được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thưởng nóng.

Lý Hùng – Thu Cúc