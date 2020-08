Công an Hương Sơn bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy

Từ việc phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy đá, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã "lần” ra đối tượng bán ma túy cho các con nghiện.

Từ trái sang: Hồ Ngọc Ánh và Phan Tiến Sơn

Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 5/8/2020, tại khu vực thuộc thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã: Sơn Trung, Sơn Long, Sơn Phú, Sơn Bằng, Sơn Trường phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng: Hồ Ngọc Ánh (SN 1990, trú tại thôn Tiên Sơn, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn), Lê Tiến Hân (SN 1991, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) và Cao Bá Công (SN 1989, trú tại xóm 9, xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ trên người Hồ Ngọc Ánh 4 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 0,3515 gam Methamphetamine và 0,1016 gam heroin.

Đấu tranh mở rộng vụ án, đến khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Tiến Sơn (SN 1975, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Đức Thọ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 12,1717 gam heroin, 235,2111 gam Methamphetamine, 90,6204 gam Ketamine, 13,7726 gam ma túy MDMA.

Tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Phan Tiến Sơn khai nhận số ma túy trên mua tại huyện Nam Đàn, Nghệ An và huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Tiến Sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy và Hồ Ngọc Ánh về tội tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng 2 đối tượng Cao Bá Công và Lê Tiến Hân có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Thúy