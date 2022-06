Công an Hương Sơn ra quân xử phạt vi phạm an toàn giao thông

Trong 3 giờ đồng hồ kiểm tra ở một số tuyến đường chính của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 9 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, lập biên bản xử phạt với số tiền 2,3 triệu đồng.

Tối 20/6, Công an huyện Hương Sơn tổ chức ra quân kiểm tra các trường hợp tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông của Bộ Công an từ ngày 20/6 - 20/9/2022. Trong ảnh: Lực lượng Công an lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Nguyễn Tuấn Thiện - thị trấn Phố Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp vi phạm như: sử dụng phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không bật đèn tín hiệu khi chuyển hướng... Lực lượng chức năng đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm với số tiền 2,3 triệu đồng. Trong ảnh: Đội Cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe máy.

Từ đầu năm đến nay, CSGT Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện và xử lý 237 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 462 triệu đồng. Trong đó, có 50 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt số tiền trên 200 triệu đồng (7 ô tô, 43 xe máy), tạm giữ các phương tiện, tước giấy phép lái xe từ 11 - 23 tháng. Trong ảnh: CSGT kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện xe máy.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, CSGT Công an huyện còn phối hợp với Huyện đoàn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 35.000 người là các đối tượng công nhân, học sinh trên địa bàn toàn huyện. Trong ảnh: Công an lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Theo Đại úy Nguyễn Duy Đức - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hương Sơn, ngoài việc triển khai hàng chục đợt tuần tra kiểm soát trên địa bàn 25 xã, thị trấn, Đội CSGT còn bố trí lực lượng trực chốt cố định để kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm. Nhờ đó, hạn chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hoài Nam