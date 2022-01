Công an Hương Sơn tạm giam đối tượng tàng trữ hơn 190 viên hồng phiến

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1972, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 13/1/2022, tại tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện Hương Sơn) phối hợp công an thị trấn Phố Châu, công an xã Sơn Bằng và Công an xã Sơn Giang phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hiền đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 97 viên hồng phiến (có khối lượng 10,0248 gam) và một số tang vật có liên quan. Tiếp đó, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Hiển, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ thêm 95 viên hồng phiến (có khối lượng 9,7033 gam).

Tang vật thu giữ của vụ án.

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận bản thân là người nghiện, mua số ma túy trên về để sử dụng dần trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Hiện, vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương