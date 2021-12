Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ nhóm trộm cắp, tiêu thụ chó

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng: Trương Thạo (SN 1973), trú tại xã Cẩm Lộc, Nguyễn Duy Sáu (SN 1998), trú tại xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên); Hoàng Nhật Vinh (SN 1993, trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) về hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó.

3 đối tượng cùng tang vật vụ trộm bị thu giữ.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 20h ngày 21/12/2021, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra nhà ở của Trương Thạo (SN 1973, trú thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) phát hiện Thạo và 2 đối tượng khác đang có hành vi mua bán chó do trộm cắp mà có.

Lực lượng công an đã bắt giữ Trương Thạo, thu giữ 3 con chó (trọng lượng khoảng 49kg, trị giá khoảng 3 triệu đồng) và các công cụ phương tiện phạm tội của các đối tượng. Hai đối tượng liên quan đã bỏ chạy.

Quá trình đấu tranh, Trương Thạo khai nhận: tối cùng ngày, đối tượng đã thu mua số chó trên từ Nguyễn Duy Sáu và Hoàng Nhật Vinh (2 đối tượng đã bỏ chạy).

Công an huyện Cẩm Xuyên trao trả lại tài sản (chó) bị trộm cho người dân.

Đến khoảng 10h ngày 22/12/2021, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Duy Sáu khi đang lẩn trốn tại xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên); đến 13h cùng ngày, bắt giữ Hoàng Nhật Vinh khi đang lẩn trốn tại phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh).

Quá trình đấu tranh, các đối tượng: Nguyễn Duy Sáu (SN 1998, trú tại xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) và Hoàng Nhật Vinh (SN 1993, trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Nguyễn Duy Sáu và Hoàng Nhật Vinh là các đối tượng hình sự cộm cán và có tiền sử sử dụng chất ma túy.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Bảo Trung