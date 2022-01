Công an huyện, xã ở Thạch Hà cùng vào cuộc xử lý vi phạm ATGT

Phối hợp với công an các xã, thị trấn trong công tác tuần tra, kiểm soát lưu động là cách làm mới của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT.

Đội CSGT - TT Công an huyện Thạch Hà và Công an xã Thạch Khê ra quân tuần tra, kiểm soát.

Tối 5/1/2022, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT) Công an huyện Thạch Hà huy động 100% quân số về xã Thạch Khê, cùng phối hợp với lực lượng công an xã để thực hiện ra quân tuần tra, kiểm soát. Theo phân công nhiệm vụ, mỗi tổ gồm 2 người. Bắt đầu từ 19h, xe máy của các anh tuần tra trên các tuyến huyện lộ, đường liên xã, liên thôn.

Quá trình tuần tra lưu động, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm ATGT, chủ yếu các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; chở quá số người quy định; dàn hàng ngang; điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi; không mang theo giấy phép lái xe... Sau 3 giờ ra quân (từ 19 - 22h), lực lượng chức năng đã xử lý 18 trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT, độ tuổi vi phạm chủ yếu từ 20 - 35.

Lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát vào khung giờ từ 19-22h tối hàng ngày.

Đại úy Cao Đăng Dũng - Trưởng Công an xã Thạch Khê cho biết: “Thạch Khê là địa bàn có nhiều tuyến đường quan trọng nối liền với các xã vùng bãi ngang huyện Thạch Hà nên lượng người và phương tiện thường xuyên qua lại đông, đặc biệt là dịp giáp tết, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất TTATGT. Chính vì vậy, lực lượng công an xã cùng phối hợp với Đội CSGT - TT triển khai ra quân tuần tra, kiểm soát tại địa phương nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ để đảm bảo TTATGT trên địa bàn”.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm; người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi...

Tại xã Tân Lâm Hương, vào tối 7/1/2022, trong khi tuần tra trên tuyến đường liên thôn Đông Tân, tổ công tác Đội CSGT - TT (Công an huyện Thạch Hà) và Công an xã phát hiện anh L.C.N. (SN 1992, trú thôn Đông Tân) điều khiển xe mô tô chở theo con nhỏ không đội mũ bảo hiểm. “Do từ nhà tôi qua nhà họ hàng chỉ ở trong địa bàn xã, nghĩ di chuyển trong quãng đường ngắn nên tôi sử dụng xe máy chở theo con mới 4 tuổi, không đội mũ bảo hiểm.

Khi ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để vào làm việc, các anh CSGT cùng Công an xã đã giải thích cặn kẽ về quy định liên quan tới xử phạt; đồng thời nhắc nhở tôi phải đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân, nhất là dịp tết, lượng người qua lại đông hơn ngày thường. Tôi đã rút ra được bài học bổ ích và tự hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định mỗi khi đi xe ra đường…” - anh N. chia sẻ.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm...

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành - Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương trao đổi: “Trong 11 trường hợp vi phạm TTATGT bị phát hiện, xử lý vào tối 7/1/2022 chủ yếu là thanh niên và các em học sinh. Đối với những trường hợp vi phạm là học sinh, lực lượng chức năng sẽ thông báo tới nhà trường và phụ huynh để có biện pháp nhắc nhở, giáo dục”.

Cũng theo Thiếu tá Hoành, ngoài các thiết bị của Đội CSGT - TT Công an huyện, công an xã cũng bố trí thêm đèn chiếu sáng di động để tuần tra lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Được biết, sau đợt ra quân tại 2 xã Thạch Khê và Tân Lâm Hương, lực lượng công an đã phát hiện 29 trường hợp vi phạm pháp luật về ATGT, xử phạt số tiền 40 triệu đồng.

... đồng thời, nhắc nhở, tuyên truyền cho các em học sinh tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại úy Trần Hoàng Hiệp - Đội trưởng Đội CSGT - TT cho biết: “Theo kế hoạch, từ nay đến sau tết Nhâm Dần 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Đặc biệt là phối hợp với công an chính quy tại các xã, thị trấn nhằm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần hạn chế, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; đảm bảo cho người dân vui tết, đón xuân an toàn, yên vui”.

Thùy Dương