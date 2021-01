Công an Kỳ Anh khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Lực lượng Công an Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà riêng, phát hiện 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Duy Lộc (bên trái) và Nguyễn Minh Anh tại cơ quan công an.

Vào khoảng 19 giờ ngày 19/1, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phát hiện tại nhà ở của anh Nguyễn Minh Anh (SN 1983, trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) có một nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Minh Anh, Lê Duy Lộc (SN 1979) và Thiều Sinh Núi (SN 1990), đều trú tại thôn Quảng Ích, Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lê Duy Lộc đang có hành vi cất giấu 1 gói ma túy dạng methamphetamine, trọng lượng 0,1616 gam tại túi quần phía trước bên phải. Qua đấu tranh, đối tượng Lộc khai nhận, gói ni lông trên là ma tuý vừa mua của Nguyễn Minh Anh để về sử dụng.

Một số dụng cụ sử dụng ma túy tại nhà của Nguyễn Minh Anh

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Anh, cơ quan công an phát hiện tại nắp máy giặt phía sau nhà tắm có 1 gói ma túy dạng methamphetamine, với trọng lượng 2,1828 gam.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Anh khai nhận bản thân là một người nghiện ma tuý đá; vào khoảng cuối năm 2020, Anh đã mua của một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) ở thành phố Hà Tĩnh 1 gói ni lông ma tuý đá về chia nhỏ rồi cất giấu để sử dụng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Anh và Lê Duy Lộc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Vũ Huyền