Công an Nghi Xuân thu giữ 16 hộp thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Một đối tượng ở xã Xuân Giang ( Nghi Xuân - Hà Tĩnh) vừa bị phát hiện đang vận chuyển 16 hộp thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

16 hộp thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ

Vào khoảng 12h ngày 21/10/2022, tại TDP 7, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện Đ.H.T. (SN 2003, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang) đang vận chuyển 16 hộp thuốc lá điện tử nhãn hiệu JAZZVAPOR (do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp).

Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận số thuốc lá điện tử được mang đi giao hộ L.Q.V. (SN 1996, trú tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang) đến một số người đặt mua hàng qua mạng facebook.

2 đối tượng liên quan tại cơ quan chức năng

Làm việc với L.Q.V, đối tượng này khai nhận mua số thuốc lá điện tử trên qua mạng xã hội về bán cho các em trong lứa tuổi học sinh, sinh viên với giá 200.000 đồng/hộp. Trong lúc nhờ T. đi giao hàng thị bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Cơ quan công an tạm giữ số thuốc lá và một số tang vật liên quan, đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chỉ vài trăm nghìn đồng, sau vài tin nhắn mua hàng qua mạng facebook, zalo, nhiều học sinh THCS, THPT dễ dàng đã “sở hữu” ngay cho mình một sản phẩm thuốc lá điện tử. Trong khi đó, thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất gây độc hại cho sức khỏe con người. Do đó, ngay từ bây giờ, các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng hiểu rõ về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá thế hệ mới nói riêng. Thiếu tá Phạm Cao Kỳ Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế (Công an Nghi Xuân)

Hữu Trung – Cẩm Tú