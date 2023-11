Công an thị trấn Thạch Hà linh hoạt, sáng tạo trong đảm bảo an ninh trật tự

Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Thị trấn Thạch Hà nhìn từ trên cao.

Với diện tích 14,93 km2, dân số gần 17.000 người, có tuyến quốc lộ 1 và tuyến tránh TP Hà Tĩnh chạy qua, tiếp giáp với TP Hà Tĩnh, là các điều kiện thuận lợi để thị trấn Thạch Hà – cửa ngõ phía Nam của huyện Thạch Hà, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tệ nạn xã hội của địa phương này.

Trung tá Nguyễn Văn Danh - Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà cho hay: Xác định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, từ những ngày đầu triển khai lực lượng công an chính quy về cơ sở theo chủ trương của Bộ Công an, Công an thị trấn Thạch Hà đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện và cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Công an thị trấn Thạch Hà thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Một trong những biện pháp được Công an thị trấn Thạch Hà triển khai có hiệu quả chính là việc chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình về địa bàn, di biến động của đối tượng để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, đơn vị đã chú trọng xây dựng nhiều mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, mô hình PCCC được Nhân dân đồng tình, tích cực tham gia. Trên địa bàn thị trấn đang duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT” tại 128 tổ liên gia của 15 tổ dân phố; xây dựng 3 mô hình “Camera an ninh” với 96 “mắt” phủ kín toàn địa bàn; xây dựng 1 mô hình “Camera chụp biển số”; 3 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, 15 mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” và có 3.488 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, chiếm gần 90% tổng hộ gia đình của thị trấn.

Trung tâm camera giám sát an ninh hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm.

Với phương châm “Tất cả vì Nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sỹ Công an thị trấn Thạch Hà luôn lấy người dân làm trung tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong giải quyết các thủ tục hành chính, kịp thời tiếp nhận, xử lý các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đặc biệt, khi về với dân, bám sát cơ sở, lực lượng Công an thị trấn thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và nắm tình hình mâu thuẫn trong Nhân dân, không để tồn đọng, phức tạp kéo dài, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo, góp phần để người dân yên tâm tập trung lao động sản xuất.

Tổng kết công tác năm 2023, đơn vị này đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao khi có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần cho tình hình ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo, tệ nạn xã hội qua từng năm được kiềm chế đáng kể.

Công an thị trấn Thạch Hà vận động thu hồi khối lượng lớn pháo hoa nổ, vũ khí tự chế.

Cụ thể, Công an thị trấn Thạch Hà đã điều tra, bắt giữ, xử lý 36 vụ, 45 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện khởi tố 5 vụ, 10 đối tượng; lập hồ sơ xử lý hành chính 31 vụ, 35 đối tượng; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; vận động thu hồi khối lượng lớn pháo hoa nổ và xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép tồn tại trong dân...

“Chủ động bám nắm địa bàn, tạo sự gần gũi, gắn bó để người dân tham gia cùng với chính quyền và lực lượng công an trong xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm. Việc này không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân mà còn giúp tình hình ANTT được bảo đảm, người dân tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo ANTQ”, Trung tá Nguyễn Văn Danh - Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà chia sẻ “bí quyết” khi địa phương trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua tại cơ sở.

Công an thị trấn Thạch Hà tuyên tuyền, hướng dẫn cách PCCC cho học sinh.

Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà Mai Văn Dũng cho hay: Thời gian qua, lực lượng Công an thị trấn đã phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình và tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Kế Phú – Phó trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: Công an thị trấn Thạch Hà là một trong những điểm sáng tại cơ sở khi đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ với nhiều cách làm hay, sáng tạo, là một trong những đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác được giao hằng năm, góp phần vào thành tích chung của toàn huyện.

Với tinh thần đoàn kết và thành tích đã đạt được, trong 3 năm liền (từ 2021 - 2023), Công an thị trấn Thạch Hà vinh dự đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; nhiều cá nhân trong đơn vị được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tin tưởng, yêu quý.

Nga Cường – Nguyên Khang