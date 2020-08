Công an TP Hà Tĩnh triệt xóa đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức bán số lô, số đề “ảo”

Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là nạn nhân của đường dây này liên hệ tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh, số 173 Xuân Diệu, TP. Hà Tĩnh, SĐT: 0692.928.600 hoặc trực tiếp cán bộ thụ lý vụ án là Thượng uý Nguyễn Anh Phan – Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh, SĐT: 0913.384.566 để được hướng dẫn.