Công an TP Hà Tĩnh triệt xóa đường dây lừa đảo tiền tỷ ở nhiều tỉnh, thành

Công an TP Hà Tĩnh phối hợp Công an quận 8 - TP Hồ Chí Minh bắt giữ 10 đối tượng có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Khoảng giữa tháng 5/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị L.Q.T. (SN 1992, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) về việc trong thời gian ngắn bị một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng.

Các đối tượng hứa với bị hại cho vay tiền lãi suất thấp nhưng phải nộp tiền bảo hiểm gói vay trước. Với hình thức này, nhóm đối tượng đã lừa của chị T. số tiền 57 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/6/2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an quận 8 - TP Hồ Chí Minh triệu tập, bắt giữ 10 đối tượng.

Trong đó, 1 đối tượng trú phường Phú Đức, TX Bình Long (Bình Phước) là Lê Thị Minh Thu (SN 1992); 9 đối tượng còn lại đều trú tại TP Hồ Chí Minh là: Vưu Thị Ngọc Thanh (SN 1992, trú phường 1, quận 8), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1991, trú phường An Lạc, quận Bình Tân), Võ Quốc Hoàng (SN 2001, trú phường Tân Thuận Đông, quận 7), Phạm Quốc Ty (SN 1987, trú phường 7, quận 5), Nguyễn Huỳnh Anh Thư (SN 2001, trú phường 9, quận 8), Trần Đoàn Trọng Thắng (SN 1994, trú phường 10, quận 8), Huỳnh Hào Đạt (SN 2000, trú phường 11, quận 5), Phạm Thị Kim Yến (SN 1987, trú phường 6, quận 8), Trần Ngọc Bảo Linh (SN 2003, trú phường 9, quận 8).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lấy thông tin của nhiều người dân để thực hiện hành vi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo khoảng 200 vụ ở các tỉnh/thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long... Số tiền các đối tượng lừa đảo lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy tính, 2 máy in, 9 bộ điện thoại để bàn, điện thoại di động các loại, thẻ ATM, nhiều giấy tờ, sổ sách tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Tĩnh thông báo nếu ai từng bị lừa đảo theo thủ đoạn trên và chuyển khoản vào số tài khoản 1861000133618 mang tên PHAM QUOC TY tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vui lòng liên hệ cho điều tra viên của Công an TP Hà Tĩnh theo số điện thoại 0911 331 199 để được hướng dẫn.

Linh Tấn