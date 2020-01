Công an TX Hồng Lĩnh bắt 2 đối tượng cướp xe ôm lúc nửa đêm

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 đối tượng cướp xe ôm vào ngày 7/1, tại tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh).

Từ trái sang: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trí Đạo và chiếc xe mô tô cướp của ông Trần Văn Bính

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1994), trú tại thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thuỷ (Đức Thọ - Hà Tĩnh) và Nguyễn Trí Đạo (SN 2003) trú tại xã Thanh Đức (Thanh Chương – Nghệ An)

Trước đó (vào ngày 6/1), do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo đã lên kế hoạch thuê xe ôm đến nơi vắng vẻ để cướp xe bán lấy tiền sử dụng. Rạng sáng 7/1, Đạo đã thuê ông Trần Văn Bính (SN 1957, phường Bến Thuỷ, TP Vinh) là tài xế xe ôm chở vào tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh. Tại đây, Đạo và Bình đã sử dụng dao và gậy đe dọa, cướp của ông Bính 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wade S, màu sơn trắng đen, mang BKS: 37B1-859.52 trị giá 8.500.000 đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Bình

Được biết, đây là 2 đối tượng bất hảo, không có nghề nghiệp ổn định, trong đó Nguyễn Văn Bình từng bị kết án 5 năm 6 tháng tù vì tội cướp giật tài sản, hiện chưa được xoá án tích.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an TX Hồng Lĩnh còn tạm giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Wave RSX, chưa xác định biển kiểm soát, sơn màu đỏ đen xám do Bình và Đạo trộm cắp vào ngày 8/1 tại xã An Dũng (Đức Thọ) và đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định.

Thanh Ngà – Sỹ Quý