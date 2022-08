Công an TX Hồng Lĩnh xử phạt 41 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Từ ngày 20/6/2022 - 30/7/2022, Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lập 41 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt gần 150 triệu đồng đối với các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn...

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 20/6/2022 đến ngày 30/7/2022, Công an TX Hồng Lĩnh đã lập 41 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt gần 150 triệu đồng.

Các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung vào các lỗi như: tự thay đổi kích thước thùng xe; chở hàng vượt quá chiều cao cho phép...

... vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và một số lỗi vi phạm khác.

Ngoài việc phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT Công an TX Hồng Lĩnh đã phối hợp công an các phường, xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 378 trường hợp là doanh nghiệp, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, đã có 26 chủ xe tự giác đến cơ quan công an để tiến hành tháo dỡ, cắt thùng xe theo đúng thiết kế ban đầu. Các chủ phương tiện cũng ký cam kết không vi phạm về cơi nới thành, thùng xe; chở quá tải; đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an TX Hồng Lĩnh tiếp tục nghiêm túc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức của mỗi người tham gia giao thông.

Lê Tuấn